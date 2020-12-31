Manchester United'lı Edinson Cavani'ye 3 maç men cazası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kariyerini sürdüren Edinson Cavani, Southampton maçı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 3 maç men ve 100 bin pound (yaklaşık 1 milyon TL) para cezası aldı.

Sezon başında kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten ve Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşan Edinson Cavani'ye flaş bir ceza verildi.

Uruguaylı yıldız, Southampton maçının ardından Instagram'dan yaptığı paylaşım nedeniyle 3 maç men cezası alırken, 100 bin pound da para cezası kesildi. Ayrıca Cavani'nin, yüz yüze verilecek bir eğitim programına da katılması gerektiği ifade edildi. İlk olarak 17 Aralık'ta suçlanan deneyimli forvetin cezası böylelikle kesinleşmiş oldu.

33 yaşındaki golcü, ocak ayında oynanacak Manchester City maçında forma giyemeyecek.

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