31 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'lı Edinson Cavani'ye 3 maç men cazası!

Cezası resmen kesinleşti! Cavani...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren Edinson , maçı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 3 maç men ve 100 bin pound (yaklaşık 1 milyon TL) para cezası aldı.

Sezon başında kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten ve ekiplerinden ile anlaşan Edinson 'ye flaş bir ceza verildi.

Uruguaylı yıldız, maçının ardından Instagram'dan yaptığı paylaşım nedeniyle 3 maç men cezası alırken, 100 bin pound da para cezası kesildi. Ayrıca Cavani'nin, yüz yüze verilecek bir eğitim programına da katılması gerektiği ifade edildi. İlk olarak 'ta suçlanan deneyimli forvetin cezası böylelikle kesinleşmiş oldu.

33 yaşındaki golcü, ocak ayında oynanacak maçında forma giyemeyecek.

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