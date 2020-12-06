06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Sittard 3-2 Willem II (MAÇ SONUCU)

Fortuna Sittard ligde galibiyetle tanıştı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

ekiplerinden sonunda kazandı. Haftalardır 3 puan alamayan Fortuna Sittard, sahasında konuk ettiği Willem II'yi 3-2 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

'nde , sahasında ağırladığı Willem II'yi 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakika Lisandro Semedo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 29'da penaltı kazanan Fortuna, Polter'le farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Flemming ise devrenin skorunu belirledi ve ev sahibi eki soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda toparlanan Willem II, 66'da Pavlidis ve 87'de Heijden'in attığı gollerle farkı 1'e indirdi. 88'de Llonch'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk takım, mücadeleyi de 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından 11 maç sonunda ilk galibiyetini alan Fortuna Sittard, 6 puanla 16. sıraya, 8 puanda kalan Willem ise 15. sıraya yerleşti.

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