Milan'da Rafael Leao Serie A'da en erken gol atan oyuncu oldu! Asist Hakan Çalhanoğlu'ndan...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Milan deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle kırmızı-siyahlılar adına ilk golü kaydeden Rafael Leao, Serie A tarihinde en erken gol atan oyuncu oldu.

İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Milan deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Milan, karşılaşmanın henüz 6. saniyesinde Rafael Leao'nun golüyle 1-0 öne geçti. 21 yaşındaki oyuncuya asisti ise milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yaptı. Leao attığı bu golle Serie A tarihinde en erken gol atan oyuncu oldu.





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