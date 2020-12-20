20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'da Rafael Leao Serie A'da en erken gol atan oyuncu oldu! Asist Hakan Çalhanoğlu'ndan...

Çalhanoğlu'nun asisti İtalya'da rekor getirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

A'nın 13. haftasında Milan deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. 'nun asistiyle kırmızı-siyahlılar adına ilk golü kaydeden , Serie A tarihinde en erken gol atan oyuncu oldu.

A'nın 13. hafta karşılaşmasında Milan deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Milan, karşılaşmanın henüz 6. saniyesinde 'nun golüyle 1-0 öne geçti. 21 yaşındaki oyuncuya asisti ise milli yıldızımız yaptı. Leao attığı bu golle Serie A tarihinde en erken gol atan oyuncu oldu.


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