20 Aralık 2020, Pazar
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Eibar - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Eibar ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte tüm detaylar...
İspanya La Liga'da zirve yarışı heyecanı sürerken, ligin iddialı takımlarından Real Madrid, Eibar deplasmanında sahaya çıkıyor. Eflatun-beyazlı ekip lider maç eksiği de bulunan Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
EIBAR-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid'in Eibar'a konuk olacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EIBAR-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues; Inui, Exposito, Diop, Gil; Muto, Kike
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Junior
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