20 Aralık 2020, Pazar

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Eibar - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Eibar-Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Eibar ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga'da zirve yarışı heyecanı sürerken, ligin iddialı takımlarından , Eibar deplasmanında sahaya çıkıyor. Eflatun-beyazlı ekip lider maç eksiği de bulunan Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

EIBAR-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in Eibar'a konuk olacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EIBAR-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues; Inui, Exposito, Diop, Gil; Muto, Kike

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Junior

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