Bundesliga'da çirkin olay! Rakibinin yüzüne tükürdü

Bundesliga'nın 13. haftasında sahasında Hoffenheim'ı ağırlayan Borussia Mönchengladbach'ta Marcus Thuram, tartışma yaşadığı Stefan Posch'un yüzüne tükürdü. Fransız futbolcu, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Posch ise sarı kartla cezalandırıldı. İşte o anlar...

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