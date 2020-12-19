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Bundesliga'da çirkin olay! Rakibinin yüzüne tükürdü

Bundesliga'nın 13. haftasında sahasında Hoffenheim'ı ağırlayan Borussia Mönchengladbach'ta Marcus Thuram, tartışma yaşadığı Stefan Posch'un yüzüne tükürdü. Fransız futbolcu, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Posch ise sarı kartla cezalandırıldı. İşte o anlar...
19.12.2020
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Bundesliga'da çirkin olay! Rakibinin yüzüne tükürdü Bundesliga'da çirkin olay! Rakibinin yüzüne tükürdü 19.12.2020
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