İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Southampton sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip Raheem Sterling'in golüyle 1-0 kazandı.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Southampton deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Machester City 2 hafta aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve 23 puana yükseldi. Southampton ise 24 puanda kaldı.

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