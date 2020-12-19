19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M. City Sterling'le kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

İngiltere 'in 14. haftasında Southampton sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 'in golüyle 1-0 kazandı.

'in 14. haftasında , Southampton deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Machester City 2 hafta aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve 23 puana yükseldi. Southampton ise 24 puanda kaldı.

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