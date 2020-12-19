Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı Salah (2), Firmino (2), Minamino, Mane ve Henderson'ın golleriyle 7-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Crystal Palace ile Liverpool, Selhurst Park'ta kozlarını paylaştı. Kırmızılar, rakibini Salah (2), Firmino (2), Minamino, Mane ve Henderson'ın golleriyle 7-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Liverpool bu maçla birlikte 1991 yılından bu yana deplasmanda oynadığı bir lig maçında ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü.

Liverpool bu sonuçla puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Crystal Palace ise 12. sırada kaldı.

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