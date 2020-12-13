Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı 13 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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