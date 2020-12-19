Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında RB Leipzig ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında RB Leipzig ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Köln maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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