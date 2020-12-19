19 Aralık 2020, Cumartesi

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RB Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'nın 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Köln maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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