Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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