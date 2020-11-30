30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti

Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Senegalli eski yıldız futbolculardan biri olan uzun süredir gördüğü tedavinin ardından 42 yaşında yaşama veda etti.

Senegalli eski milli futbolcu , 42 yaşında hayatını kaybetti. 'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in 'yı 1-0 yendiği 2002 açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

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