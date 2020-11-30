Eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti

Senegalli eski yıldız futbolculardan biri olan Papa Bouba Diop uzun süredir gördüğü tedavinin ardından 42 yaşında yaşama veda etti.

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

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