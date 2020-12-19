Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Di Caro yaptığı açıklamada, "Schalke Genel Menajeriyle bazı transfer dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın Ozan Kabak transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.