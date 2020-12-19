19 Aralık 2020, Cumartesi

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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te sürdüren Ozan Kabak, gösterdiği performans sonrasında Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. FIFA Menajeri, milli futbolcumuz için 25 milyon euro'luk bir teklif geldiğini söyledi. İşte o takım...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:03
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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Serie A'da Türk futbolcuların sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor...

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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç yaşında Bundesliga ekibi Stuttgart'a oradan da Schalke 04'e transfer olmuştu.

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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Alman ekibinde gösterdiği performansla İtalyanların dikkatini çeken 20 yaşındaki stoper, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'a transfer oluyor.

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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

FIFA Menajeri Gaetano Di Caro, Schalke 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın Ozan Kabak'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.

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Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! İşte o teklif

Di Caro yaptığı açıklamada, "Schalke Genel Menajeriyle bazı transfer dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın Ozan Kabak transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.

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