Arsenal Wolverhampton maçında David Luiz ile çarpışan Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Wolverhampton'ın yıldızlarından Raul Jimenez, Arsenal'in deneyimli stoperi Daivd Lıiz ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kaldı. Bu durum büyük bir panik yaşattı. 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Jimenez, sedye ile hastaneye kaldırıldı.

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