30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal Wolverhampton maçında David Luiz ile çarpışan Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı!

Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'de 10. haftasında oynanan - Wolverhampton maçında ile çarpışan sakatlık yaşadı.

'in 10. haftasında sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Wolverhampton'ın yıldızlarından , Arsenal'in deneyimli stoperi Daivd Lıiz ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kaldı. Bu durum büyük bir panik yaşattı. 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Jimenez, sedye ile hastaneye kaldırıldı.

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