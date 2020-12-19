20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih Leverkusen'i uzatmalarda devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Bundesliga'nın 13. haftasında , deplasmanda 'i yıldız golcüsü 'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

, Bundesliga'nın 13. haftasında BayArena'da 'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 14. dakikada Patrik Schick ve 43. dakikada 'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, 90+3. dakikada Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Bayern Münih, 11. haftada Bayer Leverkusen'e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldı ve averajla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Fernando Carro ve sportif direktörü , tarafından yılın en iyi oyuncusu seçilen Robert Lewandowski'ye ve yılın en iyi kalecisi seçilen 'e çiçek verdi.

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