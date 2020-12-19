19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 2-2 Valencia (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona evinde yaralı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2020

İspanya 'nın 14. haftasında ile karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada konuk takım 30. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Uzatma dakikalarında ceza sahasında Antoine Griezmann'ı düşüren ve penaltıya neden olan Jose Luis Gaya kırmızı kartla 'yı 10 kişi bıraktı.

Penaltıyı kaçıran ancak kaleciden dönen topta takım arkadaşı Jordi Alba'nın verdiği pasla topu ağlara yollayan , 45+4. dakikada skora eşitliği getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Katalan takımı, 52. dakikada Ronald Araujo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Sahada 10 kişi mücadele etmesine ve yenik durumda olmasına rağmen oyundan kopmayan Valencia, 69. dakikada Maxi Gomez ile skora bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran 5.likte kaldı. Valencia ise 15 puanla 12.likte yer aldı.

14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası'ndan dolayı erkene alınan 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Barcelona'nın, 'da iki maç eksiği bulunuyor.

MESSI PELE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Bu arada Barcelona formasıyla 643. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
M. City Sterling'le kazandı! M. City Sterling'le kazandı!
Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! "Meğer haberim yokmuş"
Liverpool'dan tarihi fark! Liverpool'dan tarihi fark!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör