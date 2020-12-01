Hakan Çalhanoğlu için Milan ve Juventus yarışta!
Milan formasıyla gösterdiği performans sonrasında dünya devlerinin radarına giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Manchester United'ın ardından Juventus da talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Milan ile pazarlık halinde...
İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi...
Milano ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek milli futbolcu, kulübüyle henüz anlaşma sağlayamazken, İngiliz devi Manchester United'ın kendisine talip olduğu iddia edilmişti.
MILAN İLE JUVE MASAYA OTURDU
Polonya basınının İtalyan 'calciomercato' sitesine dayandırdığı habere göre Çalhanoğlu'na Milan'ın ezeli rakibi Juventus da talip oldu. ligamistrzow.com'da yer alan haberde, Juventus yetkililerinin Milan yönetimiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve birkaç gün içinde ikinci kez masaya oturacakları kaydedildi.
Milan'ın, Ücretine yüksek miktarda zam isteyen Hakan Çalhanoğlu'na istediği parayı veremeyeceği ve bu nedenle devre arasında yıldız ismi satarak bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi.
Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Juventus'un ise devre arasında Hakan'ı kadrosuna katmak için şartları zorlayacağı bildirildi.
JUVE'DEN YILLIK 7 MİLYON EURO İSTİYOR
Transferin önündeki en önemli engelin ise Hakan Çalhanoğülu'nun istediği 7 milyon euroluk yıllık ücret olduğu belirtildi. Corona virüsü nedeniyle gelirleri düşen Juventus'un bu parayı şimdilik ödemeyi düşünmediği öne sürüldü.
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