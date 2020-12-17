RB Leipzig Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig, Avusturya temsilcisi RB Salzburg'dan Dominik Szoboszlai'yi 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Szoboszlai'nin bonservisi bedeli konusunda Red Bull Salzburg'la anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki Macar futbolcu ile 2025'in haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, RB Leipzig, Szoboszlai'nin bonservisi için Avusturya ekibine 20 milyon euro ödeyecek.
Avrupa'nın son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Dominik Szoboszlai, Red Bull Salzburg formasıyla 82 karşılaşmada 26 gole imza attı. Szoboszlai, 12 maçta görev aldığı Macaristan Milli Takımı'nda ise 3 kez ağları sarstı.
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