17 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı

Leipzig genç yıldızı kadrosuna kattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

ekiplerinden Leipzig, Avusturya temsilcisi RB Salzburg'dan 'yi 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Szoboszlai'nin bonservisi bedeli konusunda Salzburg'la anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki Macar futbolcu ile 2025'in haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, RB Leipzig, Szoboszlai'nin bonservisi için Avusturya ekibine 20 milyon euro ödeyecek.

Avrupa'nın son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen , Red Bull Salzburg formasıyla 82 karşılaşmada 26 gole imza attı. Szoboszlai, 12 maçta görev aldığı Macaristan Milli Takımı'nda ise 3 kez ağları sarstı.

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