17 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'li futbolcu Reece James'e büyük şok! Yardıma gitti arabası soyuldu

Chelsea'li futbolcuya şok! Yardıma gitti arabası soyuldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

Kariyerini İngiliz devi 'de sürdüren 21 yaşındaki futbolcu , hayır işine gittiği sırada arabasına saldırı düzenlendi. Durumla ilgili hesabından paylaşım yapan James'in arabasının camının parçalandığı görüldü.

ekiplerinden 'de forma giyen 21 yaşındaki sağ bek , talihsiz bir olay yaşadı. Aç kalan çocuklara yardım etmek için bir etkinliğe katılan James'in arabasına saldırı düzenlendi.

İngiliz futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımda "Genç jenerasyonlar için yine bir tecrübe yaşadım ancak arabaya gördüğümde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Birileri etkinlik sırasında bağışlamak için getirdiğim hediyeleri arabamdan çalma ihtiyacı hissetti." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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