Chelsea'li futbolcu Reece James'e büyük şok! Yardıma gitti arabası soyuldu

Kariyerini İngiliz devi Chelsea'de sürdüren 21 yaşındaki futbolcu Reece James, hayır işine gittiği sırada arabasına saldırı düzenlendi. Durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan James'in arabasının camının parçalandığı görüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Reece James, talihsiz bir olay yaşadı. Aç kalan çocuklara yardım etmek için bir etkinliğe katılan James'in arabasına saldırı düzenlendi.

İngiliz futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genç jenerasyonlar için yine bir tecrübe yaşadım ancak arabaya gördüğümde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Birileri etkinlik sırasında bağışlamak için getirdiğim hediyeleri arabamdan çalma ihtiyacı hissetti." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





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