İtalya Serie A'nın 11. haftasında Genoa ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Genoa ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Genoa - Juventus maçı 13 Aralık Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

DİĞER