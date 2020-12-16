16 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion'da Slaven Bilic defteri kapandı!

Slaven Bilic defteri kapandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

İngiltere ekiplerinden , bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran teknik direktör 'in görevine son verdi.

Kulübü, 52 yaşındaki teknik direktör Bilic'in görevine son verildiğini duyurdu.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

Bilic yönetiminde geçen sezon İngiltere Championship'te ikinci sırayı alan West Bromwich Albion, 'e yükselmişti.

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor.

Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda... Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...
Şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay... Şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...
Juventus'tan Morata'ya dev bonservis! Juventus'tan Morata'ya dev bonservis!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör