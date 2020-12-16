Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Haziran 2021'de kulübü Barcelona ile sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği büyük merak uyandırıyor. Arjantinli yıldızla birçok Avrupa devi ilgilenirken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...