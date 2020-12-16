16 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Haziran 2021'de kulübü Barcelona ile sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği büyük merak uyandırıyor. Arjantinli yıldızla birçok Avrupa devi ilgilenirken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:24
ABONE OL
  • 1
  • 6
Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

  • 3
  • 6
Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

  • 4
  • 6
Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor.

  • 5
  • 6
Lionel Messi'nin yeni takımı netleşiyor! Sezon sonunda...

Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör