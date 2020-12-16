16 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion'da Sam Allardyce dönemi!

Bilic'in yerine gelen isim belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Teknik direktör ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü açıkladı. İngiliz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan İngiliz ile 18 aylık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Sam Allardyce ve yardımcısı Sammy Lee'nin, takımın yarınki antrenmanlarına katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Sam Allardyce, daha önce Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace ve Everton gibi önemli İngiliz takımlarında görev almıştı. 66 yaşındaki Allardyce, 2016 yılında ise İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden , 19. sırada yer alıyor.

Slaven Bilic defteri kapandı! haberin devamı

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