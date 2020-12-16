16 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

IFAB'dan flaş oyuncu değişikliği kararı!

IFAB'dan flaş oyuncu değişikliği kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

(IFAB), futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir karar aldı. Buna göre; maçlarda kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verilecek.

IFAB tarafından düzenlenen genel kurulun ardından futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Söz konusu kural değişikliği, ocak ayından itibaren geçerli sayılacak. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Açıklamada, sağlık çalışanlarıyla yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından bu konuda kural değişikliğine gidilmesine karar verildiği, bu sayede maç sırasında takımların sakatlık gerekçesiyle sahada eksik oyuncuyla mücadele etmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralı, ulusal liglerde 31 Aralık 2021, uluslararası organizasyonlarda 31 Temmuz 2022 tarihlerine kadar uzatıldı.

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