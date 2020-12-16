Ligue 1'in 15. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Dijon'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk takım adına ilk golü Yusuf Yazıcı kaydederken, asist Zeki Çelik'ten geldi.

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Dijon ile Lille, Gaston Gerard Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 19. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+3. dakikada Timothy Weah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Lille'in Yusuf Yazıcı ile bulduğu ilk golde asist bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik'ten geldi.

YUSUF VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, BURAK 58'DE GİRDİ

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de görev alırken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 58'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

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