16 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dijon 0-2 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Asist Zeki'den gol Yusuf'tan! Lille zirveyi sevdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Ligue 1'in 15. haftasında milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Lille, deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk takım adına ilk golü Yusuf Yazıcı kaydederken, asist Zeki Çelik'ten geldi.

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında ile Lille, Gaston Gerard Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 19. dakikada ve 90+3. dakikada Timothy Weah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Lille'in Yusuf Yazıcı ile bulduğu ilk golde asist bir diğer milli futbolcumuz 'ten geldi.

YUSUF VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, BURAK 58'DE GİRDİ

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de görev alırken, maça yedek kulübesinde başlayan 58'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

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