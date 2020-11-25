25 Kasım 2020, Çarşamba

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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

Futbol kurallarının düzenleyicisi olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride yeni ofsayt çalışmaları, elle müdahale ile ilgili yeni kararlar ve VAR'la ilgili düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:01
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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB, gündem konularıyla ilgili yeni bir bildiri yayınladı.

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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

OFSAYTA YENİ KURAL

Yeni bildiride her dönem gündemden düşmeyen topa elle müdahalenin yanı sıra ofsayt kuralı ile ilgili 'eğlenceli' bir çalışmanın içerisinde oldukları duyuruldu.

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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

"KARAR HAKEMİN OLACAK"

IFAB topa elle müdahale edilen her pozisyonun bir ihlal olmadığını belirterek, son kararın hakem değerlendirmesine kaldığını belirtti.

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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

Açıklamada, "El ile müdehalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı.

Yeni el kuralının püf noktaları:
- Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.
- Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.
- Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.

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IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

Ayrıca kolun tamamının doğal olmayan şekilde büyümesine atıfta bulunulurken hakemlerin oyuncunun hareketine göre konumlarını belirleyerek kararlarını vermesi gerektiğini söyledi.

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