IFAB'dan yeni düzenleme! Ofsayt kuralı, elle oynama ve VAR...

Açıklamada, "El ile müdehalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı.

Yeni el kuralının püf noktaları:

- Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.

- Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.

- Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.