Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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