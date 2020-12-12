12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

B. M'gladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'nın 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lazio-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lazio-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Union Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör