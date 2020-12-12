Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Sörloth'un formasını giydiği RB Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçındaRB Leipzig ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Werder Bremen maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

#Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren RB Leipzig, Werder Bremen'i konuk ediyor.

Bir tarafta Alexander Sörloth, Paulsen, Forsberg diğer tarafta Sargent, Eggestein ve Ömer Toprak...

🏟️⚽️RB Leipzig - Werder Bremen maçı bugün saat ⏰17.30'da canlı yayınla 📺️A Spor'da. pic.twitter.com/45bo2lVA8P — A Spor (@asporcomtr) December 12, 2020

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