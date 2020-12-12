12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Werder Bremen maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'nın 11. haftasında Sörloth'un formasını giydiği RB ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçındaRB ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Werder Bremen maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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