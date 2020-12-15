Görüşme gerçekleşti! Arsenal ve Mesut Özil...
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sezon başında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in lig kadrosuna alınmadığını açıklamıştı. Arsenal teknik heyet sorumlusu Edu Gaspar, 32 yaşındaki Türk asıllı yıldızla bir görüşme yaptı. İşte o görüşmenin detayları...
İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren ve 15. basmakta yer alan Londra ekibi Arsenal'de Mesut Özil gelişmesi yaşandı.
Arsenal teknik heyet sorumlusu Edu Gaspar, 32 yaşındaki Türk asıllı yıldızla bir görüşme yaptı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Arsenal'da gözden çıkarıldı. Sezon başında takımın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Londra ekibinden ayrılması beklenirken kulüpten açıklama geldi.
Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevini yürüten Edu Gaspar, Mesut Özil hakkında verdiği demeçte, ''Onunla konuştum. Mikel Arteta menajeriyle konuştu. Ben de bazı olasılıklar hakkında menajeriyle görüştüm. Kavga etmek için değil, sadece birbirimize yardımcı olabilecek bazı şeyleri denemek için.'' ifadelerini kullandı.
Haftalık 350 bin sterlin ile Arsenal'ın en fazla kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi. 32 yaşındaki futbolcu Arsenal ile 8. sezonunu geçiriyor.
Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Londra ekibi, 12 hafta sonunda 13 puanla 15. sırada yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları