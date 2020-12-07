İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brighton - Southampton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Brighton - Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Southampton maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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