07 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'in 11. haftasında - karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Southampton maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham Arsenal'i yıldızlarıyla devirdi Tottenham Arsenal'i yıldızlarıyla devirdi
Vardy Leicester'ı ipten aldı Vardy Leicester'ı ipten aldı
Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! 3 puan... Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! 3 puan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör