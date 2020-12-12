İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Newcastle United ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - West Bromwich maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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