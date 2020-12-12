12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - West Bromwich maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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