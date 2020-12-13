13 Aralık 2020, Pazar
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Bologna 1-5 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 11. haftasında Roma, deplasmanda Bologna'yı Poli (k.k.), Dzeko, Pellegrini, Veretout ve Mkhitaryan'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Bologna, Renato Dall Ara'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 5. dakikada Andrea Poli (k.k.), 10. dakikada Edin Dzeko, 15. dakikada Lorezon Pellegrini, 35. dakikada Jordan Veretout ve 44. dakikada Henrikh Mikhitaryan'ın attığı gollerle 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 24. dakikada Bryan Cristante'den (k.k.) geldi.
Roma bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Bologna ise 12 puanla 12. sırada kaldı.
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