13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 1-5 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Serie A'nın 11. haftasında Roma, deplasmanda 'yı Poli (k.k.), Dzeko, Pellegrini, Veretout ve Mkhitaryan'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Serie A'nın 11. haftasında Roma ile , Renato Dall Ara'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 5. dakikada Andrea Poli (k.k.), 10. dakikada , 15. dakikada Lorezon Pellegrini, 35. dakikada Jordan Veretout ve 44. dakikada Henrikh Mikhitaryan'ın attığı gollerle 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 24. dakikada Bryan Cristante'den (k.k.) geldi.

Roma bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Bologna ise 12 puanla 12. sırada kaldı.

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