13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

İngiltere 'in 12. haftasında Tottenham, deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 12. haftasında ile Tottenham, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

ekibinin golü 23. dakikada 'den gelirken, ev sahibi ekibin golünü 81. dakikada Jeff Schlupp kaydetti.

Tottenham bu sonuçla puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Crystal Palace ise puanını 17'ye yükselterek 11. sırada yer aldı.

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