13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Sheffield United maçı 13 Aralık Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Madrid derbisinde kazanan Real Madrid derbisinde kazanan Real
Dortmund evinde bozguna uğradı! Dortmund evinde bozguna uğradı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör