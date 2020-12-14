14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 2-2 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Serie A'nın 11. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Parma ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Hernandez (2) kaydederken, konuk takımın golleri ve Kurtic'ten geldi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. İki takım karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takmın gollerini 58 ve 90+1. dakikada Theo Hernandez kaydederken, konuk takımın gollerini 13. dakikada Hernani ve 56. dakikada Jasmin Kurtic kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz , yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Milan bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Parma ise 11 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

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