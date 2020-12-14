Serie A'nın 11. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Parma ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Hernandez (2) kaydederken, konuk takımın golleri Azevedo Junior ve Kurtic'ten geldi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. İki takım karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takmın gollerini 58 ve 90+1. dakikada Theo Hernandez kaydederken, konuk takımın gollerini 13. dakikada Hernani Azevedo Junior ve 56. dakikada Jasmin Kurtic kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Milan bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Parma ise 11 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

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