13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Tottenham maçı 13 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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