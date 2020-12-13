İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Crystal Palace ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Tottenham maçı 13 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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