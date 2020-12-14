Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Brighton & Hove Albion'ı Maddison (2) ve Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Leicester City'de milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

DİĞER