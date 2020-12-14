14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-0 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester City evinde zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında Brighton & 'ı Maddison (2) ve Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan , King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & 'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Leicester City'de milli oyuncu , karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

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