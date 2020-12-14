Arsenal 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU - ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i ağırladı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4. yenilgisini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i ağırladı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4. yenilgisini aldı.
Arsenal'de Granit Xhaka 58. dakikada rakibinin boğazına sarıldığı için kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Burnley'ye galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Aubameyang'ın kendi kalesine yaptığı vuruşun ardından geldi.
ARSENAL'İN KÖTÜ SEZONU
1974'ten sonra ilk kez ligde Burnley'ye kaybeden Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4 mağlubiyet aldı. Londra ekibi o sezon ligi 13. sırada tamamlamıştı.
Bu sonucun ardından üst üste 3. yenilgisini alan ve 5 maçtır kazanamayan Arsenal, 13 puanla 15. sırada kaldı. Burnley ise sezonun 2. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi.
Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal evinde Southampton ile karşılaşacakken, Burnley deplasnanda Aston Villa'ya konuk olacak.
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