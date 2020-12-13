İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Fulham ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Liverpool maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:30'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER