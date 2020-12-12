İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Manchester City maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Mata, Rashford, Fernandes, Greenwood

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, İlkay, Rodrigo, Mahrez, Sterling, De Bruyne, Jesus

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