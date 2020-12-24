İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nın yıldızlaştığı ve 1 gol 2 asist ürettiği mücadelede 3-2 mağlup etti.

Milan, Serie A'nın 14.hafta maçında Lazio'yu evinde son anlarda bulduğu golle 3-2 yendi. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol - bir asist yaptığı ilk 17 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen geçen sezonun gol kralı Immobile'yi durdurmadı. Mücadele 2-2 devam ederken son anlarda Theo Hernandez'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini korudu.

Lazio'da bu sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Vedat Muriç oyuna 32.dakikada dahil oldu ve bir sarı kart gördü.

Milan böylece 34 puanla zirveyi korurken ezeli rakibi Inter 33 puanla haftayı kapattı.

DİĞER