24 Aralık 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Milan 3-2 Lazio ( MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nın yıldızlaştığı ve 1 gol 2 asist ürettiği mücadelede 3-2 mağlup etti.
Milan, Serie A'nın 14.hafta maçında Lazio'yu evinde son anlarda bulduğu golle 3-2 yendi. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol - bir asist yaptığı ilk 17 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen geçen sezonun gol kralı Immobile'yi durdurmadı. Mücadele 2-2 devam ederken son anlarda Theo Hernandez'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini korudu.
Lazio'da bu sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Vedat Muriç oyuna 32.dakikada dahil oldu ve bir sarı kart gördü.
Milan böylece 34 puanla zirveyi korurken ezeli rakibi Inter 33 puanla haftayı kapattı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları