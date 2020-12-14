14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-0 Levante | MAÇ SONUCU - ÖZET

Barça Messi ile güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'nın 13. haftasında , sahasında Levante'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile Levante kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Barça'ya galibiyeti getiren golü, 76. dakikada kaydetti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Levante 11 puanda kaldı.

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