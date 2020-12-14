Barcelona 1-0 Levante | MAÇ SONUCU - ÖZET

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Levante'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Barcelona ile Levante kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Barça'ya galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Levante 11 puanda kaldı.

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