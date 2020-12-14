Ligue 1'in 14. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Bordeaux'yu Bamba ve Fonte'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla evindeki 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliğe ulaşarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille ile Bordeaux, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Jonathan Bamba ve 45. dakikada Jose Fonte'nin attığı gollerle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 62'DE GİRDİ

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre alırken, Zeki Çelik 84 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille bu sonuçla puanını 29'a yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Bordeaux ise 19 puanla 11. sırada kaldı.

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