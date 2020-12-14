14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2-1 Bordeaux (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille'in sahasında bileği bükülmüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Ligue 1'in 14. haftasında milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği , sahasında Bordeaux'yu Bamba ve Fonte'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla evindeki 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliğe ulaşarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında ile Bordeaux, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Jonathan Bamba ve 45. dakikada 'nin attığı gollerle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 62'DE GİRDİ

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre alırken, 84 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan , 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille bu sonuçla puanını 29'a yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Bordeaux ise 19 puanla 11. sırada kaldı.

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