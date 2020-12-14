Lille 2-1 Bordeaux (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Ligue 1'in 14. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Bordeaux'yu Bamba ve Fonte'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla evindeki 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliğe ulaşarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille ile Bordeaux, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Jonathan Bamba ve 45. dakikada Jose Fonte'nin attığı gollerle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 62'DE GİRDİ
Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre alırken, Zeki Çelik 84 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Lille bu sonuçla puanını 29'a yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Bordeaux ise 19 puanla 11. sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları