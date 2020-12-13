Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Augsburg ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Schalke 04 maçı 13 Aralık Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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