13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Schalke 04 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'nın 11. haftasında ile 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Schalke 04 maçı 13 Aralık Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille - Bordeaux maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Bordeaux maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan - Parma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Parma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Genoa - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Genoa - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör