Bundesliga'nın 13. haftasında Hoffenheim, 1-0 geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach'ı Kramaric ve Sessegnon'un golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borusssia Mönchengladbach ile Hoffenheim, Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 75. dakikada Andrej Kramaric ve 86. dakikada Ryan Sessegnon'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. M'Gladbach ise ligde 6 maç aradan sonra mağlup oldu.

Öte yandan Borussia Mönchengladbach'ta Marcus Thuram, 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Borussia Mönchengladbach ise 18 puanla 8. sırada kaldı.

B. M'GLADBACH-HOFFENHEIM İLK 11'LER

B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Lazaro, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Thuram, Embolo.

Hoffenheim: Baumann, Posch, Nordtveit, Vogt, Sessegnon, Geiger, Grillitsch, Skov, Kramaric, Baumgartner, Belfodil.

İŞTE MÜCADELEDE ATILAN GOLLER

DİĞER