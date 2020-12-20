Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'da heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri bulunuyor. Peki, Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lazio, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Napoli'yi ağırlıyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takımda sakatlıktan yeni dönen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.
LAZIO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun sahasında Napoli'yi konuk edeceği karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Marusic; Correa, Immobile
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Zielinski, Bakayoko, Ruiz; Politano, Petagna, Lozano
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