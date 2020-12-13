İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Barcelona ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Levante maçı 13 Aralık Pazar günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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