13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Levante maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'nın 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Levante maçı 13 Aralık Pazar günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Madrid derbisinde kazanan Real haberin devamı

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