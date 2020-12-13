Real Madrid 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i Casemiro ve Oblak (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rakibinin 26 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
La Liga'nın 13. haftasındaki derbide Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Casemiro ve 63. dakikada Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
26 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Real Madrid bu sonuçla rakibinin La Liga'daki 26 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Atletico Madrid son olarak yine Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Real Madrid bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 26 puanda kalan Atletico Madrid ise zirvedeki yerini korudu.
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