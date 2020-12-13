13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Madrid derbisinde kazanan Real
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'nın 13. haftasında , sahasında 'i Casemiro ve Oblak (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rakibinin 26 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

'nın 13. haftasındaki derbide ve , Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Casemiro ve 63. dakikada 'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

26 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Real Madrid bu sonuçla rakibinin La Liga'daki 26 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Atletico Madrid son olarak yine Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Real Madrid bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 26 puanda kalan Atletico Madrid ise zirvedeki yerini korudu.

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