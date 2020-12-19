Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund deplasmanda Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü kaydeden Moukoko Almanya Bundesliga tarihin en genç golcüsü oldu.

Almanya Ligi'nde zirve mücadelesi veren ekiplerden Borussia Dortmund, Union Berlin'e yenilmekten kurtalamadı. Dortmund'un sayısını atan Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihinin en genç golcüsü oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında Taiwo Awoniyi, Union Berlin'i 1-0 öne geçirdi.Borussia Drotmund, 3 dakika sonra Youssoufa Moukoko ile skoru eşitledi. Daha önce Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırarak Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanının sahibi olan Youssoufa Moukoko, geçen sezon 30. haftada Bayer Leverkusen'de 17 yıl ve 34 günlükken gol atan Florian Wirtz'e ait Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu (16 yıl 28 gün) unvanını da ele geçirdi.Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oyuncu unvanının da sahibi olan Moukoko'nun rekor gecesi, Borussia Dortmund'un yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekip, 78'de Marvin Friedrich'le bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 5 haftada üçüncü kez kaybeden Borussia Dortmund, 22 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet hasreti sona eren Union Berlin ise puanını 21 yaptı.

Youssoufa Moukoko (d. 20 Kasım 2004; Yaoundé, Kamerun) Santrfor mevkisinde oynayan Kamerun asıllı Alman futbolcu. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

Kamerun doğumlu genç yıldız, 2014 yılında Almanya'ya gelerek St. Pauli U15 takımında oynamaya başladı. Burada oynadığı 12 maçta 21 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken Moukoko, St. Pauli'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund'da da başarılı performansını sürdüren ve çıktığı 15 maçta 33 gol atan Moukoko, Almanya U16 Milli Takımı'na davet edildi.

Bundesliga kuralları gereği 16 yaşından önce oyuncunun ligde oynamasına izin verilmemektedir. Oyuncu 20 Kasım 2020'den sonra A takım formasıyla resmî maçlara çıkabilecektir. 2020-21 sezonu için Moukoko'ya "18" numara verildi.

Borussia Dortmund ile ilk maçına 21 Kasım 2020'de Almanya Bundesliga'da oynanan Hertha Berlin maçında, Erling Håland'ın yerine oyuna girerek çıktı.

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