İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Arsenal ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Burnley maçı 13 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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