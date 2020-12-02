02 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Özbekistan’da futbolcudan hakeme linç girişimi! Uçan tekme attı

Futbolcudan hakeme linç girişimi! Uçan tekme attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

Özbekistan'da ve arasında oynanan karşılaşmada, hakemin yanlış karar vermesi sonrası Neftchi Fergana takımının oyuncusu hakeme linç girişiminde bulunarak attı.

Özbekistan Pro Ligi'ndeki ve takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı. Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu. Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.

Özbekistan’da hakeme linç girişimi!

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